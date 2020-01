Charts Steam : Monster Hunter World devance Dragon Ball Z Kakarot

L'année 2020 débute bien pour Capcom puisque Monster Hunter World Iceborne est toujours en tête des ventes sur Steam, devançant même Dragon Ball Z Kakarot qui est pourtant sorti cette semaine, et qui dispose d'une large fan-base. Le titre de CyberConnect2 doit donc se contenter de la seconde place du classement, tandis que le podium est complété par le jeu de stratégie Romance of the Three Kingdoms XIV qui est disponible depuis le 16 janvier. Le titre de KOEI Tecmo fait fort puisqu'il occupe également la quatrième place dans sa version occidentale. Dragon Ball Z Kakarot complète le top 5 hebdomadaire avec ses précommandes, le jeu étant sorti le 17 janvier, toutes les ventes réalisées avant cette date sont donc comptabilisées séparément seoln les usages de Valve.

CHARTS STEAM SEMAINE 03 (du 13 au 19 janvier 2020)

1/ Monster Hunter World : Iceborne

2/ Dragon Ball Z Kakarot

3/ Romance of the Three Kingdoms XIV (Asie)

4/ Romance of the Three Kingdoms XIV (Occident)

5/ Dragon Ball Z Kakarot (précommandes)

6/ Monster Hunter World

7/ Grand Theft Auto V

8/ Red Dead Redemption 2

9/ PUBG

10/ GTFO