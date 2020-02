Charts Steam : l'Early Access de Wolcen Lords of Mayhem fait carton plein

On note pas mal de changements cette semaine dans les charts Steam, avec entre autres le carton inattendu de l'Early Access de Wolcen : Lords of Mayhem, et l'arrivée en force de Metro Exodus. Alors qu'il n'est disponible que depuis jeudi dernier, et que les plus de 23 000 avis Steam le décrivent comme moyen, le RPG de Wolcen Studio s'empare de la première place du classement de la semaine, damant le pion à Monster Hunter World : Iceborne. Pas de panique pour la franchise de Capcom, puisque l'on retrouve Monster Hunter World à la troisième place.



La médaille en chocolat revient à Daemon X Machina, tandis que Metro Exodus s'octroie la cinquième place du classement. Il faut préciser que pour se faire pardonner le changement de plateforme soudain (le jeu est devenu une exclusivité Epic Games Store quelques jours avant la sortie), Deep Silver offre d'emblée 40% de réduction sur les différentes éditions.

CHARTS STEAM semaine 07 (du 10 au 16 février 2020)

1/ Wolcen : Lords of Mayhem

2/ Monster Hunter World : Iceborne

3/ Monster Hunter World

4/ Daemon X Machina

5/ Metro Exodus

6/ Metro Exodus (précommandes)

7/ Azur Lane Crosswave

8/ PUBG

9/ GTA V

10/ Red Dead Redemption 2