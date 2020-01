Charts Steam : Monster Hunter World Iceborne occupe les deux premières places du classement !

Les fêtes de fin d'année sont passées, les soldes d'hiver Steam aussi. Pourtant, on retrouve peu ou prou les mêmes jeux dans le top hebdomadaire, avec cette semaine un gros carton de Monster Hunter World. En effet, la première place revient à Monster Hunter World : Iceborne, tandis que la médaille d'argent est pour la Deluxe Edition du même titre. Rockstar Games suit Capcom, puisque'on retrouve Red Dead Redemption 2 en troisième position, juste devant GTA V qui s'octroie la médaille en chocolat.



Cette semaine, c'est Halo : The Masterchief Collection qui clôt le top 5, preuve que les joueurs PC attendaient l'arrivée de la série phare de Bungie depuis un moment.

CHARTS STEAM SEMAINE 02 2020 (du 6 au 12 janvier 2020)



1/ Monster Hunter World : Iceborne

2/ Monster Hunter World : Iceborne Digital Deluxe Edition

3/ Red Dead Redemption 2

4/ GTA V

5/ Halo : The Master Chief Collection

6/ Monster Hunter World

7/ PUBG

8/ Star Wars : Jedi Fallen Order

9/ Romance of the Three Kingdoms XIV

10/ Age of Empires II : Definitive Edition