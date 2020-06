Charts Steam : le DLC de Civilization VI reste en tête des ventes de la semaine

Cette semaine, 2K Games est au sommet puisque la première place du classement des meilleures ventes est occupé par le DLC New Frontier Pass de Sim Meier's Civilization VI. Ce dernier, disponible depuis le 21 mai dernier, permet de récupérer des factions inédites dont les Mayas, la Grande Colombie, ou encore l'Ethiopie. En seconde position, on retrouve au autre jeu de stratégie avec Total War : Warhammer II qui a profité d'une jolie promotion pour grimper dans le classement. En effet, le titre de The Creative Assembly est disponible à -66%, soit 20.39€ au lieu de 59.99€. La dernière marche du podium est occupée par le jeu de cartes Monster Train sorti le 21 mai. La médaille en chocolat revient cette semaine à The Witcher 3 : Wild Hunt dans sa version GOTY, lui aussi vendu avec une grosse réduction de -70% (14.99€ au lieu de 49.99€). Enfin, la cinquième place du classement hebdomadaire revient cette semaine à No Man's Sky, qui affiche pour sa part une promotion de -50% (27.49€ au lieu de 54.99€).

CHARTS STEAM SEMAINE 22 (du 25 au 31 mai) 2020

1/ Sid Meier's Civilization VI : New Frontier Pass

2/ Total War : Warhammer II

3/ Monster Train

4/ The Witcher III : Wild Hunt GOTY

5/ No Man's Sky

6/ Terraria

7/ Deep Rock Galactic

8/ PUBG

9/ Red Dead Redemption II

10/ Halo : the Master Chief Collection