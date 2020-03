Charts Steam : DOOM Eternal prend le pouvoir sur le classement des ventes

Cette semaine, le Slayer impose son style sur les charts Steam puisque DOOM Eternal est (logiquement) la meilleure vente de la semaine. Le jeu d'id Software s'adjuge d'ailleurs les deux premières marches du podium grâce aux précommandes. La médaille de bronze revient à Borderlands 3 qui occupe lui aussi deux places, puisque la version asiatique se glisse subtilement en quatrième position, preuve que la licence de Gearbox Software séduit toujours autant en Asie. Enfin, la quatrième place revient encore à DOOM Eternal, et plus particulièrement aux précommandes de l'édition Deluxe qui permet à ses acquéreurs de repartir avec l'excellent DOOM 64 en bonus. Pour plus d'infos sur le dernier opus des aventures du Slayer, on vous suggère d'ailleurs d'aller jeter un oeil au test de la rédaction qui se trouve à cette adresse.

CHARTS STEAM SEMAINE 12 (du16 au 22 mars 2020)

1/ DOOM Eternal

2/ DOOM Eternal (précommandes)

3/ Borderlands 3

4/ Borderlands 3 (Asie)

5/ DOOM Eternal Deluxe Edition (précommandes)

6/ Stellaris Federations

7/ DOOM Eternal (Asie)

8/ GTA V

9/ Monster Hunter World : Iceborne

10/ Ori and the Will of the Wisps