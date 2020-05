Charts Steam : Civilization VI remonte sur le trône grâce à ses DLC

Grosse surprise de la semaine : Civilization VI remonte à la première place des charts Steam grâce à ses nouveaux DLC. C'est plus particulièrement le pack New Frontier Pass que l'on retrouve en tête des ventes. La seconde position revient cette semaine à The Witcher 3 : Wild Hunt GOTY, dont le retour au premier plan est dû à la grosse promotion dont il fait actuellement l'objet ; avec une réduction de -70%, il coûte 14,99€ au lieu de 49.99€. Quant à la médaille de bronze, elle revient à Terraria. Red Dead Redemption 2 occupe pour sa part la quatrième position, juste devant Total War : Warhammer II - The Warden & The Paunch.

CHARTS STEAM SEMAINE 21 (du 18 au 24 mai)

1/ Sid Meier's Civilization VI - New Frontier Pass

2/ The Witcher 3 : Wild Hunt GOTY

3/ Terraria

4/ Red Dead Redemption 2

5/ Total War : Warhammer II - The Warden & The Paunch

6/ Deep Rock Galactic

7/ Red Dead Redemption II Special Edition

8/ Monster Train

9/ Fallout 76

10/ Halo : The Master Chief Collection