Charts France : Ghost of Tsushima est toujours le taulier du classement

Alors que le mois de juillet tire à sa fin, les charts France continuent de prouver que le taulier des ventes est toujours Ghost of Tsushima, tandis que Nintendo suit avec les hits habituels du classement. Derrière le jeu de Sucker Punch, on retrouve donc Animal Crossing : New Horizons en seconde position et Paper Mario : The Origami King sur la troisième marche du podium. La médaille en chocolat revient cette semaine à Mario Kart 8 Deluxe, tandis que The Last of Us Part II complète le top 5 hebdomadaire. Sur PC, Le tiercé ne change pas beaucoup, avec les Sims 4 en tête, suivi de Farming Simulator 19 Platinum Édition et de Football Manager 2020.

CHARTS FRANCE SEMAINE 30 (du 20 au 26 juillet) 2020

1/ Ghost of Tsushima

2/ Animal Crossing : New Horizons

3/ Paper Mario : The Origami King

4/ Mario Kart 8 Deluxe

5/ The Last of Us Part II

TOP 3 PC

1/ Les Sims 4

2/ Farming Simulator 19 Platinum Édition

3/ Football Manager 2020