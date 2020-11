Blood & Truth : jusqu'à 90fps sur PS5 pour le jeu VR, et ce n'est pas tout

Si les jeux PS4 seront bien jouables sur PS5, tous ne seront pas optimisés pour autant : c'est surtout au bon vouloir des développeurs qui, pour certains, comptent bien appliquer une mise à jour qui permettra de booster les performances. Ce sera notamment le cas de Blood & Truth, le très chouette jeu VR issu des couloirs de Sony London Studios et sorti en 2019, qui bénéficiera d'une jolie cure de jouvence sur PlayStation 5. La firme vient effectivement de confirmer que le titre affichera 90 images par seconde, en plus de s'appuyer d'une résolution rehaussée et de textures plus détaillées. Voilà qui devrait consolider l'expérience, déjà particulièrement spectaculaire. D'ailleurs, notre test est disponible à cette adresse