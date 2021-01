BIOMUTANT : une date de sortie ferme et définitive et un collector à 400€

- Le jeu Biomutant

- Une figurine du héros

- Un artwork sur tissu au format A1

- La bande-originale sur CD

- Une boîte premium





Biomutant Atomic Edition : 399€ - Un diorama hautement détaillée de 60/25/30 cm

- Le jeu Biomutant

- Un steelbook

- Un t-shirt taille L/XL

- Un énorme tapis de souris (80/35 cm)

- Un artwork sur tissu au format A1

- La bande-originale sur CD

- Une boîte premium



Annoncé lors de la gamescom 2017, BIOMUTANT est un jeu qui a pris beaucoup de retard. Initialement attendu pour une sortie en 2018, le titre a finalement eu besoin de plusieurs années supplémentaires pour arriver au terme de sa production. On rappelle qu'il s'agit d'un jeu inédit, chapeauté par des anciens développeurs ayant oeuvré sur la série Just Cause et qui souhaitent voler de leurs propres ailes. On incarne un raton-laveur borgne, armé jusqu'aux dents, qui va devoir se faire une place dans un open world où l'attendent de nombreuses menaces. Après des mois de réajustement, BIOMUTANT a enfin trouvé sa date de sortie et c'est le 25 mai prochain qu'il va enfin débarquer sur PC, PS4 et Xbox One. Etonnamment, aucune sortie next gen', sur PS5 et Xbox Series X|S n'est mentionnée, mais on sait par contre que des éditions collectors sont prévues. Il y a la Biomutant Collector's Edition, proposée à 109€ et la Atomic Edition qui est quant à elle vendue pour la somme de 399€. Bien sûr, à ce prix-là, le contenu n'est pas le même et on vous détaille les goodies qui vont avec les deux éditions.