Bayonetta Origins Cereza and the Lost Demon : le gameplay décortiqué pour la sortie du jeu

Bayonetta Origins : Cereza and the Lost Demon est effective depuis quelques heures et si vous souhaitez découvrir notre héroïne dénué de tout son aspect sexualisé, c'est le jeu qu'il vous faut. Notre test arrive dans les prochains jours.

Bayonetta Origins Cereza and the Lost Demon. Il s'agit d'un jeu développé par PlatinumGames en exclusivité pour la Nintendo Switch et qui a pour but de nous faire découvrir les origines de Bayonetta, du temps où elle se faisait appeler Cereza et qu'elle cherchait encore l'attention de sa maman. Si le jeu a été détaillé à de nombreuses reprises, les développeurs souhaitent prendre le temps d'expliquer les fondements de ce jeu d'aventure particulier et original. On est en effet loin du beat'em all épileptique des trois autres Bayonetta, puisque là, l'ambiance est nettement plus calme et qu'il est question d'explorer, de résoudre des énigmes et de laisser le monstre Chouchou s'occuper des ennemis. Parce que oui, c'est avant tout cette créature qui va se charger de l'action, pendant que Bayonetta, pardon Cereza, résoudra les énigmes. Les contrôles du jeu sont eux aussi atypiques, avec une Cereza qui se diriger avec le Joy-Con gauche, tandis que Choucou se laisse dompter avec le Joy-Con droit. Tout réside dans cette habilité à jongler entre les deux personnages.La sortie de