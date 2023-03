Bayonetta Origins Cereza and the Lost Demon : on peut y jouer dès maintenant en avant-première

l s'agira d'un jeu d'aventure et d'exploration se jouant en vue aérienne, avec une approche coopérative. Bayonetta sera en effet accompagnée du démon Cheschire, une créature féroce qu'il faudra aussi diriger complètement. On contrôle B

ayonetta avec le Joy-Con gauche, tandis que la bête réagira avec le Joy-Con droit. Il va falloir les faire collaborer ensemble pour vaincre les ennemis mais aussi rédoudre tout un tas d'énigmes. Il y a donc une approche un brin stratégique qui évidemment séduira un public différent des beat'em all Bayonetta que l'on connaissait jusqu'à présent. Nintendo nous fait savoir que les joueurs qui téléchargeront la démo

Attendu pour la semaine prochaine, le 17 mars plus précisément, Bayonetta Origins : Cereza and the Lost Demon est d'ores et déjà accessible en avant-première, puisque Nintendo vient de déployer une démo jouable sur l'eShop de Nintendo. L'occasion de tester ces aventures inédites de la sorcière de PlatinumGames dans un jeu complètement différent, à la fois dans son concept, ses graphismes et son ambiance également. On rappelle en effet qu'ipourront transférer leur sauvegarde vers la version complète du jeu au moment de sa sortie. Chouette.