Bayonetta Origins : la surprise des Game Awards 2022, voici le 1er trailer du jeu en mode conte de fées

Bayonetta Origins : Cereza and the Lost Demon. Comme on peut facilement le deviner, il s'agira d'une préquelle qui reviendra donc sur le passé de Bayonetta avant qu'elle ne devienne la sorcière que l'on connaît. Mais contrairement à l'approche beat'em up à laquelle la série nous a habitués depuis son avènement en 2009, il s'agira cette fois-ci d'un jeu d'aventure se déroulant dans la forêt interdite d'Avalon. Accompagné de son démon Cheshire, elle a décidé de partir à la recherche d'un mystérieux pouvoir supposé sauver sa mère.D'après ce que l'on nous explique, Bayonetta Origins : Cereza and the Lost Demon mettre surtout l'accent sur la coopération, Bayonetta (avec le Joy-Con gauche) et son acolyte (avec le Joy-Con droit) devant collaborer pour combattre les ennemis et résoudre les énigmes. On vous laisse regarder tranquillement le premier trailer en précisant que la sortie du jeu est d'ores et déjà prévue pour le 17 mars 2023, soit le même jour qu'un certain Star Wars Jedi : Survivor.