Bayonetta Origins : on en sait un peu plus sur le gameplay, une nouvelle vidéo lors du Nintendo Direct

Annoncé lors des Game Awards 2022 en décembre dernier, Bayonetta Origins : Cereza and the Lost Demon est un jeu que personne n'attendait et n'a vu venir non plus. En optant pour un titre radicalement différent des jeux Bayonetta classiques, PlatinumGames veut prouver au monde entier qu'ils savent faire autre chose que des jeux d'action épileptiques et au gameplay ultra complexe. Il s'agira ici d'un jeu d'aventure et d'exploration se jouant en vue top-shot, avec une approche coopérative inédite. En effet, Bayonetta sera accompagnée d'une créature féroce, le démon Cheschire, et il sera possible justement de le diriger complètement. On contrôle Bayonetta avec le Joy-Con gauche, tandis que la bête réagira avec le Joy-Con droit. Il va falloir les faire collaborer ensemble pour vaincre les ennemis mais aussi rédoudre tout un tas d'énigmes. Il y a donc une approche un brin stratégique qui évidemment séduira un public différent des beat'em all Bayonetta que l'on connaissait jusqu'à présent.



La sortie de ce Bayonetta Origins : Cereza and the Lost Demon est attendu pour le 17 mars prochain sur Nintendo Switch.