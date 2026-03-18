Battlefield 6 : la Phase 2 de la Saison 2 plonge les joueurs dans l'obscurité totale !

Depuis le 17 mars 2026, Battlefield 6 et Battlefield REDSEC accueillent la Phase 2 de la Saison 2, intitulée Crépuscule. Une grosse mise à jour qui ne se contente pas d’ajouter quelques armes ou véhicules, mais transforme le gameplay sur la map "Base de Hagental", en plongeant les combats dans une obscurité quasi permanente. Une nouvelle façon de jouer, puisque les ombres deviennent désormais un élément stratégique à part entière. Les couloirs plongés dans le noir offrent des opportunités de contournement et de surprises, mais exigent une approche plus réfléchie. Heureusement, on dispose de gadget pour s'en sortir comme ces lunettes de vision nocturne fournies aux joueurs et qui permettent d’équilibrer les chances. Cela dit, la dynamique change puisque chaque mouvement doit être anticipé et chaque couverture exploitée. Côté arsenal, la mise à jour permet aussi de faire joujou avec des armes en plus comme le pistolet-mitrailleur CZ3A1 et l’arme de poing VZ.61. Il y a aussi la moto tout-terrain qui donne plus de mobilité et donne une autre impulsion au gameplay et au jeu tactique. Une manière pour Electronic Arts de redynamiser la Saison 2 et d’offrir une expérience plus stratégique et plus immersive aux joueurs. A eux de dire si ça les enchante maintenant...



