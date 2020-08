Baldur's Gate III : l'accès anticipé repoussé, un live pour se consoler

Dévoilé en juin 2019 par Larian Studios (Divinity Original Sin, Baldur's Gate III devait initialement débarquer sur PC en early access au cours du mois d'août, mais malheureusement, cette date a été repoussée. Dans un message publié via le compte Twitter officiel du studio, les développeurs indiquent que le report était inévitable, mais qu'il ne devrait pas être très long. Pour se consoler, les joueurs pourront profiter d'un live avec des pontes du studio organisé par Geoff Keighley. Ce dernier se tiendra le 18 août à 19h, sachant que la nouvelle date de sortie de l'accès anticipé sera dévoilée à cette occasion, parmi d'autres nouveautés.

Good news and bad news. BG3 won’t hit August, but it’s just around the corner. We’ll be announcing the release date, as well as big news on the Panel From Hell alongside @geoffkeighley, @LarAtLarian and the Larian crew. Tune in Aug 18th. https://t.co/S1RlVpJ8yw pic.twitter.com/NCkrnHHpH0