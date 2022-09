Atomic Heart : le BioShock soviétique a atterri chez Focus Entertainment

Annoncé lors de la gamescom 2022, Atomic Heart est un jeu qui a fait beaucoup parler de lui. Il faut dire que le trailer qui l'accompagnait avait des arguments chocs pour générer une hype. Visuellement impressionnant, le FPS développé par Mundfish s'est en effet inspiré d'un certain BioShock dans le gameplay, avec ce personnage ambidextre, capable de tenir une arme à feu dans la main droite et user de ses capacités robotiques avec la main gauche. Cette démo impressionnante a tapé dans l'oeil de Focus Entertainment, qui annonce un partenariat avec le studio Mundfish pour l’édition du jeu Atomic Heart. La date de sortie pour l'Hiver 2022 est maintenu et l'éditeur français se chargera de l’édition du titre sur PC et consoles, hors régions CIS et Asie. Du côté de Mundfish comme de Focus, on se félicite d'avoir trouvé un terrain d'entente.

"Lorsque nous avons fondé le studio il y a cinq ans, nous nous sommes fixé l’objectif de créer un jeu de classe internationale qui pourra être apprécié par des millions de joueurs à travers le monde." déclare Robert Bagratuni, CEO de Mundfish. "Aujourd’hui, alors que les enjeux sont plus importants que jamais, nous sommes enfin prêts à dévoiler tout ce que nous avons préparé lors de toutes ces années. Nous ne pourrions pas être plus heureux de préparer la sortie avec un éditeur aussi expérimenté, et nous n’avons pas le moindre doute que Focus Entertainment réserve au jeu une sortie tout à fait exceptionnelle."









"Nous sommes honorés d’avoir la chance de collaborer avec un studio aussi talentueux que Mundfish." ajoute Julien Ramette, Chief Business Development Officer chez Focus Entertainment. "Dès les premiers échanges nous avons été bluffés par le génie créatif de Robert et de ses équipes, qui ont réussi un tour de force en créant, pour leur premier jeu, une vitrine AAA vidéoludique et technologique. Atomic Heart est incontestablement un jeu qui fera honneur à tous ceux qui se languissaient d’avoir une nouvelle expérience nouvelle génération."



Impossible de le nier, Atomic Heart est incroyable sur le plan visuel, à tel point que Nvidia s'est également servi du trailer du jeu pour promouvoir son Ray-Tracing et soutenir les développeurs avec qui il collabore. Il n'y a plus qu'à attendre un nouveau trailer, et d'ici là, on peut surfer sur le site officiel pour essayer de grapiller d'autres informations croustillantes.









