Assetto Corsa Competizione : un voyage au Japon avec les premières images du circuit de Suzuka

Le DLC Intercontinental GT d'Assetto Corsa Competizione est toujours en cours de développement au sein du studio Kunos Simulazioni, mais les développeurs italiens tiennent à prouver que le travail avance avec ces images du Japon. Les joueurs vont pouvoir profiter du plus célèbre circuit de l'Archipel puisque Suzuka sera compris dans le contenu additionnel. Comme toujours avec la licence, les 5.8Km de la piste située dans la préfecture de Mie ont été laser-scannés, tandis que les décors ont été méticuleusement reproduits, afin que les pilotes du championnat puissent y retrouver leurs repères de freinages. Il ne reste plus qu'à attendre la sortie de ce fameux International GT Pack, même si on ignore toujours quelle date est retenue.