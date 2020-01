Assetto Corsa Competizione : le circuit de Laguna Seca se montre en images

Kunos Simulazioni continue de teaser l'arrivée de l'Intercontinental GT Pack dans Assetto Corsa Competizione, en dévoilant toute une flopée d'images du circuit de Laguna Seca. La piste californienne rejoint donc les circuits déjà annoncés, dont celui de Mount Panorama en Australie, et celui de Suzuka au Japon. Il s'agit d'une excellente nouvelle pour les pilotes qui seront ravis de pouvoir profiter d'un des plus célèbres virages du monde, à savoir le Corkscrew. Il ne reste plus qu'à attendre des nouvelles de la part du studio en ce qui concerne la date de sortie de ce DLC.