Amnesia Rebirth : date de sortie et gameplay dans cette nouvelle vidéo stressante

Après deux épisodes particulièrement stimulants, la saga Amnesia s'apprête à revenir avec un nouvel opus prometteur : baptisé Rebirth, celui-ci sera une suite de The Dark Descent mais dans un cadre tout autre, celui-ci d'une ruine désertique peuplée d'étranges créatures. Comme d'habitude, il faudra jouer la carte de l'infiltration pour s'en sortir vivant et avoir le cœur bien accroché : histoire de vous donner un aperçu de ce qui vous attend, Fricitonal Games a concocté une bande-annonce inédite truffée de gameplay.Cerise sur le gâteau : nous avons même une date de sortie, fixée sur 20 octobre prochain, pour ce survival-horror prévu sur PC et PlayStation 4. Il n'y a plus qu'à patienter sagement.