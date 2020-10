Amnesia Rebirth : une vidéo qui présente l'univers du jeu et son histoire

Amnesia : Rebirth qui présente l'univers du jeu et son histoire. Sur le PlayStation Blog, le directeur créatif Thomas Grip explique comment lui et ses équipes s'y sont pris pour créer les différents environnements. "C

Une autre raison qui explique ce panel d’environnements est de motiver les joueurs à poursuivre l’aventure. Dans un jeu d’horreur, le cœur du jeu consiste à terrifier les joueurs, ce qui n’est pas toujours une expérience très agréable pour eux, contrairement à la plupart des jeux où la mécanique principale est généralement agréable à prendre en mains. Dans un jeu d’horreur donc, il y a plus de risques que les joueurs interrompent leur progression parce que le jeu fait trop bien son travail ! Mais, s’ils savent que quelque chose de neuf et d’excitant les attend au cours de leur progression, et qu’ils parviennent à surmonter leurs frayeurs, ils sont plus susceptibles de poursuivre l’aventure."



Naturellement, il a également fallu diversifier les mécaniques de gameplay pour que, justement, les joueurs ne se lassent pas. " Par exemple, il est impossible d’incorporer des portes dans une grotte, et le type de conteneurs que vous pourrez trouver dans des ruines abandonnées ne serait pas le même que ceux trouvés dans un fort, affirme Thomas Grip. Le gameplay du jeu étant basé sur un certain nombre de ces éléments, cela n’a pas facilité les choses. Il nous a fallu repenser au fonctionnement de base de notre gameplay en fonction des types d’environnements explorés."



On rappelle que la sortie d'Amnesia : Rebirth est fixée au 20 octobre prochain sur PC et PS4.

haque niveau se déroule dans un lieu différent ou est une variation d'un niveau précédent, indique-t-il. Nous nous sommes donné du mal pour que vous ayez la sensation d'embarquer dans un voyage épique. Tasi, notre protagoniste, essaie de sauver ses proches et de rentrer chez elle. Son seul moyen d'y parvenir est de progresser à travers un environnement qui se fait de plus en plus hostile. La projeter dans différents environnements à différentes heures du jour et de la nuit nous permet de mettre de l'emphase sur son parcours et sa progression, tout en soulignant le nombre d'épreuves auxquelles elle doit faire face."Avant d'ajouter : "