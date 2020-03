Amnesia Rebirth : un premier trailer 4K qui nous plonge au coeur de l'horreur

Frictional games retourne à l'horreur en nous dévoilant le tout premier trailer de gameplay pour Amnesia : Rebirth. Après avoir confié la série à The Chinese Room pour l'épisode A Machine for Pigs, les tauliers sont de retour. Les développeurs derrière l'excellent opus Dark Descent remettent donc le couvert pour une nouvelle aventure flippante, où le joueur évoluera dans le même univers, mais cette fois au coeur de l'Algérie en lieu et place du château hanté. Cet épisode va se focaliser sur Tasi Trianon, une demoiselle qui se retrouve pourchassée par quelque chose en plein milieu du désert. On peut constater que le jeu conserve son approche à la première personne, tandis qu'on sera toujours condamné à fuir et à se cacher, sans pouvoir riposter. Amnesia : rebirth sortira à l'automne 2020 sur Steam et PS4.