Amnesia Rebirth : 5 minutes de gameplay, une atmosphère déjà étouffante

, avait indiqué le directeur créatif Thomas Grip.





" Si vous vous contentez d’un monstre qui attaque sans cesse, il ne sera pas aussi inquiétant qu’une créature profondément ancrée dans la narration , avait souligné, pour sa part, le producteur exécutif Fredrik Olsson. C’est d’ailleurs ce que nous nous efforçons de faire avec Amnesia : Rebirth. " " C’est en effet un point extrêmement important , avait ajouté Thomas Grip. Une fois que vous avez établi cette connexion, vous pouvez développer tout le reste. Si vous vous limitez à un monstre qui pourchasse le joueur, il va être compliqué pour lui de se faire une idée de la menace qu’il représente jusqu’à ce qu’il l'affronte. Voilà pourquoi vous devez faire en sorte d’évoquer vos créatures ici et là de façon à ce qu’ils fassent peur au joueur bien avant qu’il le croise.



Pour mémoire, Amnesia : Rebirth est attendu pour le 20 octobre prochain sur PS4 et PC.



Tasi Trianon en train d'explorer les environs alors qu'elle est perdue au milieu du Sahara algérien. Comme le suggère le titre du jeu, le but sera de l'aider à retrouver la mémoire et d'échapper aux forces obscures qui la menace.En avril dernier, le studio avait détaillé sa manière d'aborder l'horreur. "En matière d’horreur, si vous faites quelque chose de trop farfelu, les joueurs ne seront pas du tout effrayésUne sorte de forme volante, ce n’est pas terrifiant non plus. En fait, il faut partir d’un élément familier que l’on modifie légèrement pour que l’on se sente mal à l’aise. C’est difficile car la marge de manœuvre est vraiment étroite.