Alan Wake Remastered : aussi sur Nintendo Switch, une vidéo avec Sam Lake

Alan Wake Remastered a permis à de nombreuses personnes de renouer avec l'ambiance si particulière du jeu de Remedy Entertainment, sorti en premier lieu sur Xbox 360 en Mai 2010. Si la suite, Alan Wake 2, est toujours en cours de développement, le studio finlandais nous fait savoir avant tout savoir qu'une version Nintendo Switch d'Alan Wake Remastered va également voir le jour, avec une fenêtre de sortie prévue à l'automne prochain. Sam Lake, Creative Director de Remedy Entertainment, et Illka Villy, l'acteur qui a prêté ses traits au personnage d'Alan Wake, s'amusent d'ailleurs avec une version avancée du jeu dans une vidéo où l'on va apprendre d'autres informations croustillantes.





Sorti le 5 octobre 2021 sur PC, PS5, Xbox Series, PS4 et Xbox One,

En effet, l'idée est aussi de nous rassurer quant à l'avancée des travaux sur Alan Wake 2, dont on peut apprécier un nouvel artwork. Pas de quoi sauter au plafond, il n'est nul question de révéler quoi que ce soit à ce stade de production, et il faudra sans doute attendre la rentrée prochaine pour avoir des éléments concrets à se mettre sous la dent. Sam Lake nous demande ainsi d'être patient, que l'équipe est en bonne voie pour nous proposer quelque chose de solide. En attendant, cette prise de parole fut aussi l'occasion de parler d'une série télé "Alan Wake", puisque le groupe AMC a réussi à mettre la main sur les droits de licence pour une adaptation sur petit écran. Le deal en est juste à ses prémices et il faudra donc attendre quelques années avant de voir le résultat final, diffusé sur les plateformes d'AMC, qui possèdent déjà The Walking Dead et Breaking Bad.