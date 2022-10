Alan Wake Remastered : surprise, le jeu est dispo sur Nintendo Switch, voici un trailer

Sorti en premier lieu sur PC, PS5, Xbox Series, PS4 et Xbox One en octobre 2021, Alan Wake Remastered n'avait pas pu bénéficier d'une sortie sur Nintendo Switch. Le tir vient d'être rectifié puisque nous venons d'apprendre que le jeu est disponible dès maintenant sur la console de Nintendo. Une annonce inattendue et surprenante, qui met une fois de plus en lumière le temps nécessaire pour porter un jeu multi-support sur cette machine hybride qui limite beaucoup de choses. Cela saute aux yeux quand on jette un oeil aux screenshots, mais aussi au trailer, qui affiche des graphismes downgradés, qui donnent même l'impression d'un rendu visuel en-deçà de la version d'origine sur Xbox 360. Pour le reste, il s'agira du même jeu.