Alan Wake Remastered : Rakuten Taiwan a fait fuiter les jaquettes du jeu sur PS5 et Xbox Series

Cela fait plusieurs années que des rumeurs autour d'une version remasterisée d'Alan Wake circulent, et il semblerait que le studio Remedy Entertainment soit sur le point d'annoncer le jeu. C'est l'insider Daniel Ahmad qui le fait savoir sur Twitter en réponse du tweet d'un autre insider qui révèle que les jaquettes du jeu ont fuité chez Rakuten Taiwan. Le revendeur en ligne liste donc le jeu sur PC, PS5, Xbox Series et PS4, en précisant la date de sortie du 5 octobre 2021. Il n'y a donc plus vraiment de doute quant à l'annonce imminente de cette version restaurée, sachant que le studio finlandais a toujours laissé des indices depuis que les droits de licence ont été récupérés par Remedy en juin 2019 des mains de Microsoft. On se souvient en effet qu'en mars 2020, un deal avec Epic Games avait été signé pour commercialiser un AAA sur son store et qu'en juin 2021, des datas d'Alan Wake Remastered avait été trouvées sur le site d'Epic Games Store. Allez, plus que quelques jours avant l'annonce officielle...