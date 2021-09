Alan Wake Remastered : le trailer révèle une restauration légère, mais le jeu ne sera pas cher

Après des jours de leaks en tout genre, la version remasterisée d'Alan Wake est enfin officialisée et elle a été faite lors du PlayStation Showcase du 9 septembre 2021. L'occasion de découvrir les toutes premières images de cette version restaurée, 10 ans après sa prime sortie en exclusivité sur Xbox 360. Des images qui ont fait réagir les internautes puisque ce remaster semble avoir été réalisé avec légèreté, tant on a l'impression que les évolutions et autres changements sont mineures. Certes, on risque de profiter d'une résolution 4K et d'un framerate en 60 images par seconde, mais le sentiment de voir le même jeu de 2010 est assez présent. Bien sûr, on va attendre encore un peu avant d'émettre des conclusions hâtives, et en attendant, sachez que ce Alan Wake Remastered est prévu sur PC, PS5 et Xbox Series X|S et même Xbox One pour le 5 octobre prochain pour un prix doux de 29,99€.