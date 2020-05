Alan Wake : pour ses 10 ans, le jeu sera disponible sur le Xbox Game Pass la semaine prochaine

Sorti en 2010 sur Xbox 360, Alan Wake vient tout juste de fêter ses 10 ans. Pour l'occasion, Remedy Entertainment a organisé un livestream durant lequel il a annoncé que le jeu serait disponible sur le Xbox Game Pass (Xbox One et PC) à partir du 21 mai prochain. L'occasion de (re)découvrir les aventures de l'écrivain qui va devoir partir à la recherche de sa femme et affronter l'Ombre Noire. A l'époque, Alan Wake avait marqué les esprits et gagné le respect de toute une communauté, notamment parce qu'il s'inspire des romans de Stephen King. Depuis, les fans espèrent qu'ils verront Alan Wake 2 de leur vivant.



Plus sérieusement, on rappelle que le Xbox Game Pass coûte 9,99€/mois sur Xbox One et PC - sur ce dernier, le premier mois n'est facturé que 3,99€. La formule Ultimate, qui touche les deux machines et inclus le Xbox Live Gold, est proposé au prix de 12,99€/mois, sauf les 30 premiers jours qui coûtent seulement 1€.