Activision : un nouveau jeu de l'éditeur repéré sur le PS Store, serait-ce COD MW3 Remastered ?

🚨 An unknown game has been added to the database by Activision



🟪 Download Size : 43.970 GB pic.twitter.com/pEgQlUy3lo — PlayStation Game Size (@PlaystationSize) 17 mai 2021

Cela fait un beau bout de temps que l'on parle de Call of Duty Modern Warfare 3 Remastered. Après la refonte des deux premiers opus de la saga, celle-ci semble donc inévitable : justement, Activision vient tout juste d'ajouter un jeu au PlayStation Store, encore secret, interdit au moins de 17 ans et pesant très exactement 43,970GB... ce qui n'a pas manqué d'éveiller la curiosité de nombreux internautes. Étant donné le poids et la période de l'année - Modern Warfare 2 Remastered était sorti dans des conditions très similaires il y a un an - sans compter les nombreuses rumeurs comme quoi le jeu serait une exclusivité temporaire PS4, il faut bien avouer que cela ressemble beaucoup à MW3 Remastered. Néanmoins, on attendra évidemment une déclaration officielle de la part d'Activision avant de se prononcer avec sûreté. Les pronostics, c'est mieux, pour l'instant.On rappelle que toujours selon les bruits de couloir, Call of Duty Modern Warfare 3 Remastered n'intégrerait que la campagne solo du jeu original (comme son prédécesseur l'année dernière). Activision misant particulièrement sur Call of Duty Warzone et le multijoueur de Black Ops Cold War, l'ajour d'un troisième mode via MW3 Remastered ferait franchement doublon et pas nécessairement pertinent. Enfin, ce n'est pas ce que pensent tous les fans.