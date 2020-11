Assassin's Creed Valhalla : PS5 Vs Xbox Series X, le point après la dernière mise à jour

Face aux problèmes de performances rencontrés par la Xbox Series X sur Assassin's Creed : Valhalla, Ubisoft a sorti un nouveau patch (1.0.4), et nos confrères de DigitalFoundry ont vérifié son impact. En effet, le bruit a couru que cette nouvelle mise à jour mettait à mal les performances PS5, tandis que certains bruits les plus fous expliquaient que Microsoft avait demandé au studio de faire briller sa console face à la concurrence. La réalité est toute autre comme nous l'expliquent nos confrères de DigitalFoundry. La version PS5 n'a ainsi pas bougé d'un iota, les performances étant strictement les mêmes avant ou après le patch. Et si vous pouvez voir des chutes d'un ou deux FPS sur la vidéo, sachez qu'on reste dans la marge d'erreur.

En revanche, sur Xbox Series X, le résultat est nettement plus impactant, avec des performances en grande progression. Alors qu'on notait des chutes de framerate assez importantes dans certains cas (lorsque le mode performance 60 FPS est activé), ce n'est désormais plus le cas. Les développeurs de chez Ubisoft ont corrigé le problème en modifiant simplement les paramètres de l'upscaling. Initialement, les deux consoles avaient un rendu qui oscillait entre 1440p et 1728p, soit entre 67% et 80% du rendu UHD. Si ces valeurs restent inchangées pour la machine de Sony, la Xbox Series X peut désormais descendre jusqu'à du 1188p, soit 55% de l'UHD. Bien sûr, cette résolution n'est utilisée qu'en cas de besoin par la machine, afin de garantir un framerate stable.

En ce qui concerne le mode qualité visuelle, les deux consoles affichent un framerate stable de 30 FPS, avec un jeu rendu en 4K native. Sur ce point, le patch semble n'avoir rien changé non plus. Rappelons qu'il s'agit du premier Assassin's Creed qui est jouable à plus de 30 FPS sur consoles.