Abandoned : la présentation du gameplay repoussé, le mystère avec Hideo Kojima reste entier

An update from Hasan: pic.twitter.com/vpFN81YDXL — BLUE BOX Game Studios (@BBGameStudios) 25 juin 2021

Voilà une nouvelle qui risque de décevoir tous les théoriciens qui s'était fait à l'idée qu'aujourd'hui, le studio Blue Blox allait enfin nous faire des révélations croustillantes et nous confirmer (ou pas) son lien de parenté avec Hideo Kojima. Alors que les développeurs nous avaient donné rendez-vous aujourd'hui pour faire la lumière autour du gameplay de ce jeu très mystérieux, le big boss du studio, de son nom Hasan Kahraman, a enregistré un message vidéo pour expliquer qu'il va falloir attendre plusieurs semaines encore avant de voir le jeu dévoiler son gameplay. De quoi alimenter un peu plus les rumeurs autour de ce FPS, qui selon de fins analystes possèdent des liens étroits avec un probable nouveau jeu signé Hideo Kojima. En attendant de savoir si c'est vrai ou s'il s'agit d'un pur troll, sachez que c'est au mois d'août prochain que les développeurs de Blue Box nous donnent rendez-vous. Tâchons qu'ils ne nous déçoivent pas une fois de plus.