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007 First Light : la première grosse mise à jour est là, James Bond reprend du service

007 First Light : la première grosse mise à jour est là, James Bond reprend du service

À peine deux mois après sa sortie, 007 First Light entame officiellement son suivi post-lancement, et comme promis avant le lancement, IO Interactive compte soutenir son jeu sur la durée à coups de mises à jour gratuites, dans la lignée de ce que le studio a fait avec Hitman. La première est désormais disponible et propose pour commencer le mode "TacSim", qui accueille deux nouvelles missions. Dans la mission "The Workshop", il est demandé à notre agent d'éliminer plusieurs gardes dans un atelier du musée de Kensington sans se faire repérer, tandis que la mission "Extraction Avenue" mise davantage sur la fuite en demandant de quitter les lieux avant l'arrivée des renforts.

Mais ce n'est pas tout, cette mise à jour ajoute également de nouveaux équipements à débloquer. Les joueurs peuvent par exemple récupérer la mitraillette silencieuse DRS-7 Silenced SMG, la DRX-2 Machine Pistol ou encore le puissant revolver Stormberg .50 Cal, sans oublier une nouvelle tenue inspirée du film "Meurs un autre jour", avec la célèbre chemise hawaïenne portée par James Bond dans le film. IO Interactive en profite aussi pour déployer plus de 200 correctifs afin d'améliorer la stabilité, l'équilibrage et de corriger de nombreux bugs. En parallèle, Jeffrey Gattis, le patron d'Amazon Games, a salué les performances du jeu dans une interview accordée à The Game Business. Selon lui, le succès de 007 First Light confirme qu'il existe toujours une forte demande pour les jeux d'action-aventure solo centrés sur la narration. Amazon entend donc laisser le titre vivre quelque temps avant d'évoquer une éventuelle suite, qui finira évidemment par arriver.


Maxime Chao Maxime Chao
Journaliste / Rédacteur en Chef
le vendredi 24 juillet 2026
18:28


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007 First Light

Jeu : Action
Editeur : IO Interactive
Développeur : Io Interactive
27 Mai 2026
27 Mai 2026
27 Mai 2026
2026

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