Xbox Series X : Microsoft dévoile une première liste de jeux optimisés pour la console

Assassin’s Creed Valhalla

Bright Memory Infinite

Call of the Sea

Chivalry 2

Chorus

Cyberpunk 2077

Destiny 2

DiRT 5

FIFA 21

Gears 5

Halo Infinite

Hitman 3

Madden NFL 21

Marvel’s Avengers

Outriders

Scarlet Nexus

Scorn

Second Extinction

The Ascent

The Medium

Vampire : The Masquerade – Bloodlines 2

Yakuza : Like a Dragon

Microsoft l'a juré : l'arrivée prochaine de la Xbox Series X ne sonnera pas le glas de la Xbox One, même si la console n'a jamais été en mesure d'inquiéter la PS4. Le constructeur américain continuera bien de soutenir la machine, mais la plupart des jeux à venir seront également optimisés pour son successeur. "Lorsque vous entendrez qu’un jeu est Optimisé pour Xbox Series X, vous saurez que ses développeurs ont pensé ou repensé leur création pour tirer pleinement parti des possibilités uniques qu’offre notre console la plus puissante jamais conçue", est-il indiqué sur le Xbox Wire Les titres concernés "pourront par exemple virtuellement éliminer les temps de chargement en exploitant la Xbox Velocity Architecture, profiter de graphismes améliorés notamment grâce au DirectX Raytracing rendu possible par le processeur sur mesure et de nouvelle génération de la console, ou encore offrir un nombre d’images par seconde pouvant monter jusqu’à 120." Et il n'y aura pas tromperie sur la marchandise, puisque la firme de Redmond insiste sur le fait que seuls les jeux développés en natif (Halo Infinite), ou s'appuyant vraiment sur la puissance de la console (Gears 5) pourront prétendre au macaron.Pour appuyer son propos, Microsoft a communiqué une première liste de jeux répondant aux critères de sélection :