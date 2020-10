Xbox Series X : un souci de surchauffe ? Microsoft calme le jeu

"

Malgré ces belles promesses, certains médias - qui ont eu l'occasion d'effectuer plusieurs tests sur la console - ont laissé entendre que la Xbox Series X était en proie à un souci de surchauffe. Comme on pouvait s'y attendre, un tweetos a interpellé Aaron Greenberg pour lui demander si ce problème était lié à la rétrocompatibilité, et si c'était du cas par cas.



"La Xbox Series X, comme n'importe quelle autre console, dégagera de la chaleur émis par le système par l'échappement,





Ces derniers mois, Microsoft assurait que la ventilation de la Xbox Series X serait optimale.Avec toute cette puissance, vous devez faire circuler énormément d'air, et de manière discrète qui plus estNous avons étudié différentes solutions, et un ventilateur axial unique s'est révélé être la plus efficace pour notre console. Nous avons procédé à plusieurs modifications, comme le nombre de pales et leur géométrie, ce qui fait que le ventilateur est optimisé pour la taille de la Xbox Series X.Nous devons disposer d'une bonne ventilation à l'intérieur de la console, ce qui explique pourquoi il y a des grands trous d'aération, Ajoutez à cela le dégagement situé sur la partie supérieure de la console, les voies parallèles, et ce ventaliteur à la fois puissant et silencieux au-dessus, et vous obtenez 70% de flux d'air en plus par rapport à la génération précédente. Mieux, vous avez 20% de flux d'air en plus à travers notre dissipateur thermique.