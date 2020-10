Xbox Series X/S : voici le line-up de lancement des deux consoles next-gen de Microsoft

ous allez découvrir le catalogue de lancement le plus riche de l’histoire de Xbox", prévient le constructeur américain qui, au passage, précise que " 30 nouveaux jeux seront disponibles dès le premier jour", et que "20 d’entre eux bénéficieront du Smart Delivery pour être mis à jour automatiquement." Dès le 10 novembre donc, seront disponibles :



Assassin’s Creed Valhalla (Smart Delivery)

Borderlands 3 (Smart Delivery)

Bright Memory 1.0

Cuisine Royale (Smart Delivery)

Dead by Daylight (Xbox Game Pass + Smart Delivery)

Devil May Cry 5 : Special Edition

DIRT 5 (Smart Delivery)

Enlisted

Evergate

The Falconeer (Smart Delivery)

Fortnite

Forza Horizon 4 (Xbox Game Pass + Smart Delivery)

Gears 5 (Xbox Game Pass + Smart Delivery)

Gears Tactics (Xbox Game Pass + Smart Delivery)

Grounded (Xbox Game Pass + Smart Delivery)

King Oddball (Smart Delivery)

Maneater (Smart Delivery)

Manifold Garden (Smart Delivery)

NBA 2K21

Observer : System Redux

Ori and the Will of the Wisps (Xbox Game Pass + Smart Delivery)

Planet Coaster (Smart Delivery)

Sea of Thieves (Xbox Game Pass + Smart Delivery)

Tetris Effect : Connected (Xbox Game Pass + Smart Delivery)

The Touryst (Xbox Game Pass + Smart Delivery)

War Thunder (Smart Delivery)

Warhammer : Chaosbane Slayer Edition

Watch Dogs : Legion (Smart Delivery)

WRC 9 FIA World Rally Championship (Smart Delivery)

Yakuza : Like a Dragon (Smart Delivery)

Yes, Your Grace (Smart Delivery)

D'autres titres arriveront plus tard, "comme Call of Duty : Black Ops Cold War dès le 13 novembre, Destiny 2 : Au-delà de la Lumière, qui sera disponible le 10 novembre puis sera Optimisé pour Xbox Series X et Xbox Series S le 8 décembre, ou encore The Medium , qui verra le jour le 10 décembre." Et puis, il y a aussi Cyberpunk 2077 qui débarquera le 19 novembre. Malgré tout, certains reprocheront à ce line-up de manquer de vrais jeux next-gen, et on pourra difficilement leur donner tort.



Pour mémoire, la Xbox Series X coûtera 499€, alors qu'il faudra débourser 299€ pour se procurer la Xbox Series S.

Ca y est, Microsoft s'est enfin décidé à dévoiler les jeux qui figureront dans le line-up de lancement de la Xbox Series X et de la Xbox Series S. "V