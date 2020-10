Xbox Series S : une photo de la console prête à être livrée prise dans un entrepôt

Après les palettes de Xbox Series X aperçues dans un entrepôt, c'est maintenant au tour de la Xbox Series S de faire l'objet d'une photo prise à l'arrache. En effet, un utilisateur de ResetERA a diffusé un cliché sur lequel on voit un employé tenir la boîte de la console. Si le packaging de la Xbox Series X sera noir, c'est logiquement le blanc qui a été retenu pour la Xbox Series S ; il y a également une mention qui rappelle que la capacitié de stockage du SSD sera de 512 Go, contre 1 To pour l'autre modèle.On rappelle que contrairement à la Xbox Series X, la Xbox Series S est dénuée de lecteur Blu-ray : elle est exclusivement dédiée au dématérialisé. Par ailleurs, il est important de souligner qu'elle est moins puissante que la Xbox Series X (qui coûtera 499€), d'où son prix abordable (299€). Les deux consoles sortiront le 10 novembre prochain. Oui, c'est bientôt.