Xbox One : fin de la production de deux modèles pour faire place à la Xbox Series X

Alors que la Xbox Series X sortira dans quelques mois à peine, Microsoft commence déjà à se recentrer sur son nouveau produit, puisque la firme de Redmond vient d'annoncer la fin de la production de certaines machines. Selon nos confrères de The Verge qui ont pu s'entretenir avec un porte-parole de la marque, la Xbox One X et la Xbox One S All-Digital Edition vont donc disparaître des chaînes de production. Bien que les revendeurs aient encore des stocks pour plusieurs mois, il va donc devenir de plus en plus compliqué de se procurer ces machines. Néanmoins, Microsoft ne tourne pas encore complètement le dos à la Xbox One puisque la Xbox One S classique restera encore en production pour quelque temps. Cette décision va également permettre de libérer des chaînes de montage, afin de pouvoir potentiellement augmenter les volumes de fabrication de la nouvelle Xbox Series X, et faire de la place à la très probable Xbox Series S.