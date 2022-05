Xbox : Microsoft dégaine la manette Deep Pink, on sait combien elle coûte

Microsoft continue de décliner la manette de ses Xbox Series X|S avec, aujourd'hui, l'intronisation du modèle Deep Pink. C'est en effet ce qu'annonce le constructeur américian via Twitter, en précisant que l'objet n'est pour l'instant disponible à la vente qu'aux Etats-Unis au prix de 64,99 $. On pourrait passer en revue toutes les déclinaisons que la firme de Redmond a élaborées depuis la sortie de ses deux consoles, mais on s'attardera uniquement sur la dernière en date, à savoir celle conçue avec Gordon Nicolson - le célèbre créateur de kilts basé à Edimbourg - dans le cadre d'un jeu-concours.Pour l'instant, on ignore quand la manette Deep Pink débarquera dans nos contrées.