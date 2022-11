WRC Generations : le jeu de Nacon enfin disponible, voici son trailer de lancement

Après un faux départ (le jeu a été repoussé un peu à la dernière minute), WRC Generations est enfin disponible sur PC et consoles. L'occasion pour Nacon de partager le trailer de lancement et de nous rappeler que le jeu reprend l'intégralité du contenu des précédents épisodes, tout en ajoutant des nouveautés importantes. Il est indiqué l'arrivée d'un nouveau mode "Ligues", permettant d'affronter des joueurs en fonction de leur niveau par le biais de défis quotidiens et hebdomadaires, sachant que c'est accessible en solo ou en équipe. Les développeurs ont aussi mis en place un catalogue de livrées,m qui offre la possibilité de partager les livrées et stickers personnalisés en ligne, avec en prime un système de vote avec la communauté. Autre détail important : WRC Generations est disponible en cross-plateforme, ce qui promet des réunions inattendues. D'ailleurs, il faudra attendre un peu avant de récupérer la version Switch, puisqu'elle arrive le 1er décembre prochain.