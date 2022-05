WRC Generations : le dernier épisode franco-français avant que ça passe chez EA

Lors du BigBen Week qui s'est tenu hier après-midi vers 15 heures, l'éditeur français Nacon a révélé l'existence de WRC Generations, le nouvel épisode d'une licence qui a fait les beaux jours de l'éditeur, et dont c'est le dernier opus battant pavillon français. En effet, on rappelle que Electronic Arts a réussi à récupérer les droits de licence de la WRC et que les prochains opus seront développés par Codemasters. Annoncé pour le 13 octobre prochain, ce WRC Generations se distinguera surtout pour sa transition vers les moteurs hybrides,; comme c'est déjà le cas dans le sport automobile réel. C'est d'ailleurs un véritable challenge pour les équipes de KT Games qui vont devoir retravailler les sensations de conduite, la physique mais aussi le son puisque les moteurs sont totalement différents. Mais que les amateurs de véhicules à l'ancienne se rassurent, WRC Generations proposera son lot d'anciens véhicules, dont 37 de légende, recréés avec leurs caractéristiques mécaniques propres.

Côté contenu, WRC Generations intègrera pas moins de 13 pays du championnat, 9 environnements supplémentaires pour un total de 22 pays, et 165 spéciales différentes, sans compter que le nouveau tracé suédois sera également de la partie. Nacon et KT Games annonce aussi dans leur communiqué que le solo et le multijoueur ont bénéficié de nouveaux ajouts et dont les nouveautés ont été listées.

• Le mode Carrière permet d’écrire son histoire, de faire prospérer son équipe et de la gérer dans les moindres détails. Une nouvelle gestion de l’hybride sera disponible dans l’arbre des compétences.





• Dans le mode Ligues les joueurs de même niveau peuvent se défier dans des épreuves hebdomadaires et quotidiennes pour espérer se hisser au sommet du classement.





• Avec le système de Teams, les joueurs ont le choix de rejoindre une équipe ou de créer la leur, et ainsi porter haut leur étendard dans toutes les épreuves.





• L'Éditeur de livrées permet de personnaliser les voitures avec de nombreuses peintures et stickers. Dans WRC Generations, les joueurs peuvent désormais partager leurs créations entre eux !





• Il est possible de s’entraîner dans des courses sans classement en écran scindé ou en ligne, et de vivre l’expérience réelle en binôme dans le mode Copilote.

La sortie de WRC Generations est calée au 13 octobre 2022 sur PC, PS5, Xbox Series, PS4, Xbox One et même Nintendo Switch.