World of Tanks : le célèbre MMO fête ses dix ans, une fête explosive à l'approche

190,541 en simultané (alors un record du monde en 2013), ça commence à causer et le MMO de Wargaming.net s'est assuré une splendide longévité à grands coups de mise à jour et moult optimisations. Justement, le titre vient de souffler sa dixième bougie déjà et Max Chuvalov, directeur de la publication, a tenu à remercier la communauté pour son soutien tout en annonçant une série d'événements pour fêter cette première décennie.



À partir du 22 avril 2020, cinq actes représentant des périodes clés de l'histoire de World of Tanks seront organisés à des dates précises. Le premier d'entre eux débutera demain et s'éteindra le 18 mai prochain : des prix spéciaux seront à gagner, des pièces inédites à l'effigie de l'anniversaire pourront être échangées et des personnalisations exclusives seront proposées.



On nous annonce également que les prix pour avoir accompli cinq actes comprendront des éléments tels que le style 3D du Т 30. Cerise sur le gâteau, ce premier acte remettra le Chat sur le devant de la scène de façon temporaire.



Histoire d'illustrer cette petite sauterie, une bande-annonce spéciale vient tout juste d'être mise en ligne, que voici. Nous sommes en guerre, oui, mais cette fois-ci dans la bonne humeur.





Sans conteste possible, World of Tanks peut se vanter d'être l'un des jeux les plus appréciés de l'histoire : 160 millions de joueurs inscrits dont