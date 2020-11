World of Tanks : des versions PS5 et Xbox Series X/S annoncées, les nouveautés

On aura mangé des publicités World of Tanks jusqu'à l'overdose, même à la télévision et pour cause : le MMO est un succès monstre toujours très populaire. D'ailleurs, son studio compte bien l'entretenir le plus longtemps possible et vient tout juste d'annoncer l'arrivée de son bébé sur PlayStation 5 et Xbox Series X/S. C'était la suite logique, on est donc moyennement surpris : au programme, une résolution plus élevée, un framerate augmenté et plus stable, des temps de chargement plus rapide... Bref, le minimum syndical. En l'état, on ne sait pas vraiment si le titre comportera des améliorations graphiques et d'ailleurs, nous n'avons même de trailer à se mettre sous la dent ni ne date de sortie. Quoiqu'il en soit, sachez qu'un système de cross-save sera mis en place pour transférer votre progression de la PS4 à la PS5 et de la Xbox One à la Xbox Series X/S. Et ça, ce n'est clairement pas négligeable.