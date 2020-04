Wolfenstein : le jeu de plateau financé haut la main sur Kickstarter, ça, c'est fait

Comme beaucoup de franchises cultes du Dixième Art, Wolfenstein va faire l'objet d'une adaptation en jeu de plateau particulièrement minutieuse : réalisé par Archon Studio, le projet embarque 182 cartes et pas moins de 55 figurines, le tout traduit en français, bien heureusement. Avec une histoire prenant place en 1960 et une fidélité impressionnante aux différents titres de la saga, une extension dédiée au stand-alone The Old Blood est même proposée : en bref, le travail n'est pas fait à moitié et intéresse d'emblée la communauté puisque cette dernière a donné 7,5 fois le montant demandé sur Kickstarter (50 000 dollars)... en seulement vingt-quatre heures.Bien sûr, le crowdfunding n'est pas encore terminé et se tiendra jusqu'au 28 avril à cette adresse . Tentés d'y participer ?