Wolfenstein Youngblood : le RTX et le DLSS débarquent enfin dans le jeu !

Sorti initialement en juillet 2019, Wolfenstein Youngblood attend depuis sa mise à jour afin d'avoir droit au ray tracing, une feature teasée depuis des lustres, et qui va enfin faire son arrivée dans le jeu. Nvidia a en effet annoncé l'arrivée du RTX dans le jeu de Machinegames et Arkane. Le titre mettra cette technologie à l'emploi afin de proposer des reflets de toute beauté comme vous pouvez le voir dans les images comparatives ci-dessous. Pour permettre à tous de profiter du RTX, la firme de Santa Clara annonce également l'arrivée du DLSS dans le jeu. Rappelons qu'il s'agit d'un système ou une IA Deep Learning optimise les calculs de l'anti-aliasing afin de permettre de gros gains de performances. Sur une RTX 2060 affichant le jeu en 1440p, le framerate passera de 85 à 117 FPS en activant cette technologie. Seul hic, on ignore encore à quelle date la fameuse mise à jour sera déployée.