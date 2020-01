Wolfenstein Youngblood : NVIDIA dévoile une vidéo comparative avec le RTX

Dans le courant de la semaine, Wolfenstein : Youngblood devrait enfin avoir droit à son patch qui lui permettra de bénéficier du RTX et du DLSS. NVIDIA en profite pour nous montrer les améliorations graphiques via une nouvelle vidéo comparative. Attention, contrairement aux autres titres déjà sortis, le ray tracing ne sera compatible qu'avec les cartes GeForce RTX , et pas avec les GTX série 10 comme cela a pu être le cas avec d'autres titres.



Wolfenstein : Youngblood étant un jeu utilisant Vulkan, les effets en ray tracing n'ont donc pas été implémentés en utilisant l'API WIndows DXR. Mieux, la firme de Santa Clara nous affirme que le système DLSS qui améliore les performances a pour sa part été grandement amélioré. Vous pouvez d'ailleurs voir ci-dessous quelle configuration sera demandée en fonction du résultat voulu.