Way of the Hunter : un jeu de chasse en open world, uniquement sur PC, PS5 et Xbox Series

Depuis de nombreuses années, les jeux de chasse ont su trouver leur public et du côté de THQ Nordic, on a décidé de miser dessus. Way of the Hunter est donc le fruit de la collaboration entre l'éditeur désormais autrichien et le jeune studio fondé en 2020. Développé uniquement sur PC et consoles next gen' que sont la PS5 et la Xbox Series X|S, Way of the Hunter se jouera dans un monde ouvert, afin d'offrir une expérience complètement libre, sachant qu'il sera possible de parcourir les Etats-Unis et même l'Europe. On imagine qu'il y aura une transition entre les deux continents, mais l'idée est de laisser le joueur explorer les terres où il sera possible de rencontrer des dizaines d'espèces d'animaux. Le communiqué annonce des territoires de plus de 15 000 hectares chacun pour chasser, avec un sens du réalisme poussé, aussi bien dans l'utilisation des armes qu'au niveau de la balistique. Les développeurs promettent des réactions réalistes et naturelles des animaux en présence des chaseurs.Le jeu disposera d'un mode Histoire avec un scénario qui prendre en compte les difficultés de l'activité de chasse commerciale d'une famille, et des rivalités et amitiés qui tournent autour. Et évidemment, qui dit chasse, dit aussi trophées et Way of the Hunter disposera d'un système de trophées qui permettra de prendre soin de ses bois et des cornes selon plusieurs facteurs comme la condition physique et l'âge de l'animal. Une vraie simulation qui risque de s'attirer les foudres des associations de défense des animaux. La sortie de Way of the Hunter est attendue pour bientôt, cette année sans doute, et en attendant, voici un récapitulatif de ce qui nous attend dans le jeu :