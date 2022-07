Way of the Hunter : présentation de la faune en vidéo, il va y avoir de quoi chasser

Annoncé en avril dernier, Way of the Hunter est un jeu de chasse plus ambitieux que les autres, puisqu'il proposera un terrain de jeu ultra vaste et surtout sans aucune frontière. Premier jeu de ce genre à être développé en open world, il va donc remettre en question sa façon de jouer, avec pas moins de 15 000 hectares de terrain de jeu. Du coup, les développeurs ont revu pas mal de choses, notamment sur le comportement réaliste des animaux qu'on va pouvoir observer et étudier avant de sortir son fusil et de tirer à tout va comme un écervelé. D'ailleurs, la vidéo du jour permet de découvrir quelques uns des animaux qu'on va croiser sur notre route, sachant que chaque espèce possède son propre comportement et devrait réagir à sa façon en présence du chasseur. Cerf, castor, renard, canard, faisan, élan, ours, bouc des montagnes, loup, le choix est large. Histoire d'ailleur de rester dans cet aspect ultra réaliste, les développeurs de Nine Rocks Games ont aussi prévu une physique de la balistique réaliste, avec en prime une caméra de balle permettant de revoir le tracé des tirs. Et enfin ceirse sur le viseur, il sera possible de faire l'aventure en coop, pour plus de sensation. La sortie de Way of the Hunter est attendue pour 2022 sur PC, PS5 et Xbox Series.