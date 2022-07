Way of the Hunter : exploration, chasse et conduite, le gameplay se révèle en vidéo

Après nous avoir présenté la faune dans le précédent trailer de Way of the Hunter, THQ Nordic nous propose de nous intéresser au gameplay de son jeu de chasse à monde ouvert. Et forcément, avec cette structure de zones totalement ouvertes, la manière d'appréhender le jeu est différent. Premier constat, on va pouvoir prendre le volant d'un 4x4 pour se déplacer plus facilement dans ces contrées boisées. On pourra évidemment s'arrêter à tout moment pour explorer les environs de façon plus dicrète et attendre qu'un animal passe devant son fusil pour lui décocher une balle. Dit comme ça, en 2022, c'est l'assurance de se faire tomber dessus par des associations de protection animale. Autrement, il faudra prendre son temps aussi pour pister les différents types d'anumaux qu'on pourra prendre en chasse, en faisant appel au sixième sens du chasseur, représenté dans le jeu par cette faculté à repérer les odeurs et les traces laissés par les animaux. Tout un programme. La sortie de Way of the Hunter est attendue pour le 16 août prochain sur PC, PS5 et Xbox Series.