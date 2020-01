Warcraft 3 Reforged : les conditions d'utilisation donnent à Blizzard les droits sur tous les mods

Si jamais vous faites partie de ces joueurs qui aiment créer du contenu pour leur titre favori, sachez qu'avec Warcraft III Reforged, toutes vos créations seront la propriété de Blizzard. Le studio a en effet discrètement mis à jour ses conditions d'utilisation afin que tout custom game lui appartienne automatiquement. Ceci est simplement la conséquence de ce qu'il s'est passé avec le premier Warcraft III, où un développeur talentueux avait créé "Defense of the Ancients" (ou DOTA pour faire court) qui fut un succès monumental, sans que Blizzard ne puisse empocher un centime. Pire, après quelque temps, l'individu en question fut embauché par Valve Software et s'attela à la conception d'un standalone baptisé DOTA 2, et qui est aujourd'hui l'un des titres les plus joués au monde.

À l'époque, Blizzard tenta de faire valoir ses droits mais fut débouté en justice ; il fut même obligé de renommer sa copie de DOTA sous le nom de Blizzard All-Stars. Un souvenir douloureux donc, qui explique cette décision de modifier les conditions d'utilisation. Le revers de la médaille, c'est que la scène hyperactive des créateurs de custom games de Warcraft III a de grandes chances de boycotter la version Reforged. Pire, l'utilisation de contenu sous licence tierce est également bannie. Vous l'aurez compris, on ne devrait pas non plus revoir certains des mods les plus célèbres comme Anime Fight, DBZ Tribute ou Pimp My Mario.