Warcraft III Reforged : face à la vindicte, Blizzard rembourse les joueurs qui le désirent

Après plusieurs dizaines de milliers de critiques négatives sur Metacritic, et une note utilisateur qui est la plus basse jamais enregistrée, Blizzard vient de décider de rembourser sans conditions Warcraft III : Reforged à ceux qui le demandent. Il faut dire que les joueurs ont exprimé leur mécontentement sur tous les canaux possibles, ce qui commence à entacher sérieusement la réputation de l'éditeur. Rappelons que le titre est sorti avec une finition discutable, amputé d'un paquet de fonctionnalités, et qu'il diverge sur de nombreux points par rapport à ce qui avait été vendu lors de la Blizzcon 2019.



Attention : si vous décidez de vous faire rembourser Reforged et que vous retourner sur Warcraft III, sachez qu'il sera tout simplement impossible de jouer en ligne puisque Blizzard a migré l'intégralité des serveurs vers la nouvelle version du jeu. Pour vous faire dédommager, il suffit d'aller sur Battle.net et d'apporter une preuve d'achat. À partir de là, le remboursement se fera automatiquement et de manière immédiate.



