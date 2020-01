Warcraft III Reforged : les configurations PC dévoilées, un grille-pain pourra le faire tourner

Disponible depuis hier, Warcraft III : Reforged dispose enfin de ses configurations requise et minimale pour tourner sur PC. Sans surprise, Blizzard n'exige pas d'avoir une bécane récente. On peut même profiter du jeu sur une véritable antiquité dépourvue de carte graphique dédiée, tant il se contente de peu. Il faut dire qu'il utilise le même moteur que l'opus sorti en 2002, même s'il offre désormais des options pour booster le nombre de polygones, ainsi que tout un tas d'améliorations graphiques.



Néanmoins, Warcraft III : Reforged peut se lancer en 800 x 600, et s'il faut un système d'exploitation 64-bit pour en profiter, le matériel listé dans la configuration minimale rend carrément nostalgique, entre l'Intel i3-530 (une puce d'entrée de gamme sortie en 2010) et la GeForce GTS 450 (là encore, de l'entrée de gamme datant de 10 ans). Ceci dit, pour tout mettre à fond, il faudra quand même disposer d'un PC un minimum correct comme vous pouvez le voir ci-dessous.

CONFIGURATION MINIMALE

OS : Windows 7 64 bit

CPU : Intel Core i3-530 ou AMD Athlon Phenom II X4 910

GPU : Nvidia GeForce GTS 450 ou AMD Radeon HD 5750

RAM : 4 Go

HDD : 30 Go libres

CONFIGURATION RECOMMANDÉE

OS : Windows 10 64 bit

CPU : Intel Core i5-6400 ou AMD Ryzen 7 1700X

GPU : Nvidia GeForce GTX 960 ou AMD Radeon R9 280X

RAM : 8 Go

HDD : 30 Go Libres